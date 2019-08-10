Son Dakika Haberleri: Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu
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Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu

54 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, cesedin, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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