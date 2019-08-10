Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu
54 dakika önce
Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:34 Kaynak: AA
'in Silifke
ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis
ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, cesedin, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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