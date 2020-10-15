Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde, çevredekiler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi kanaldan çıkardı.

Cesedin Mehmet Atabey (17) adlı bir gence ait olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.