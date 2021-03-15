Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin kanaldan çıkardığı cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.