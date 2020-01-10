Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı - Son Dakika

Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

6 saat önce

Mersin'de şüpheli bavul boş çıktıMersin'de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu.

Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

Mersin'de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından konrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.

Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın öündeki ağacın kenarında olan bavulu gören vatandaşlar, polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol, trafiğe açıldı.

Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:14 Kaynak: DHA
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