Mersin'de şüpheli ölüm
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:33 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde oturan Yasin Ergezer'in (34), evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak bulunması üzerine polise haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, Ergezer'in öldüğünü belirledi. Polis
ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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