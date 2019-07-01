Son Dakika Haberleri: Mersin'de şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de şüpheli ölüm

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Mersin'de şüpheli ölüm, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde oturan Yasin Ergezer'in (34), evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak bulunması üzerine polise haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, Ergezer'in öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:33 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks villadaki vahşetin detayları ortaya çıktı! "Beni affet oğlum" deyip tetiği çekmiş Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]