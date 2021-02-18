Mersin'de 'sürdürülebilir kooperatifçilik eğitimi' - Son Dakika

Mersin'de 'sürdürülebilir kooperatifçilik eğitimi'

18.02.2021 12:08
Mersin'de 'sürdürülebilir kooperatifçilik eğitimi', System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle salgından sonra tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticaretin kullanımının daha da yaygınlaşması nedeniyle 'Sürdürülebilir Kooperatifçilik Eğitimi' vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle salgından sonra tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticaretin kullanımının daha da yaygınlaşması nedeniyle 'Sürdürülebilir Kooperatifçilik Eğitimi' vermeye başladı.

5 gün olarak planlanan Sürdürülebilir Kooperatifçilik Eğitiminde ürünlerin pazarlanabilirliğini ve istihdamı artırmak, kooperatiflerin kalkınmasını sağlamak ve toplulukları kooperatifçiliğe teşvik etmek amaçlanıyor. Eğitimde, her yönüyle e-ticaretin yanı sıra üretimin ilk aşamasından başlayıp tüketiciye ulaşana kadar her aşama tek tek ele alınacak. Eğitimlerin ilk gününde Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdür Vekili Selçuk Şahutoğlu, dünya ticaretinin değiştiğini, gelişen bilişim teknolojisinin hızla yayıldığını ve Covid-19 salgını ile beraber tüketicilerin alışkanlıklarının da değiştiğini vurguladı. Tüketicilerin bu süreçte daha çok temiz, hijyenik ve sağlıklı gıdaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şahutoğlu, e-ticaretin de son zamanlarda giderek arttığını söyledi. Şahutoğlu, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak kooperatiflerin son zamanlarda yaşamış olduğu pazar sorunlarını ortadan kaldırmak, onlara bir pazar oluşturmak ve onlarla beraber onların ürünlerinin satışını gerçekleştirmek, gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla projeler gerçekleştirmekteyiz. Üreticilerin ilk ürünü üretmesinden son tüketiciye ulaşana kadarki süreçte yasal izin, belge ve bu belgelerin hangi kurumlardan ne zaman, nasıl olacağı konusunda 5 günlük bir eğitim olacak" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci ise katılımcılarla karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyen interaktif bir eğitim gerçekleştirdi. Değirmenci, sunumuna başlamadan önce, "İlimiz çok şanslı. Yani ilçeleri ile birlikte baktığınızda Türkiye'de ilk 10'a girebilecek en az 20 ürünümüz var. Çok zengin bir bitkisel ürün yelpazesi var ilimizin. Bu anlamda bu potansiyeli değerlendirmek de değerlendirebiliyor olmak da önemli. Bir şansımız da Büyükşehir Belediye Başkanımız da ziraat mühendisi ve daha öncesinde bu işlerin içerisinde olan biri. Bu anlamda da ben bu dönemi ayrı bir şans olarak görüyorum. Kendisi hem daha önceki bilgi birikimlerini belediyecilik yönetimi ve ekipleri ile birlikte sahaya aktararak bence çok güzel işler başarıyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de 'sürdürülebilir kooperatifçilik eğitimi'
Mersin'de 'sürdürülebilir kooperatifçilik eğitimi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 'sürdürülebilir kooperatifçilik eğitimi' - Son Dakika Ekonomi


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