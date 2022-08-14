Mersin'de ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hapın şüphelileri adliyede - Son Dakika
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Mersin'de ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hapın şüphelileri adliyede

14.08.2022 15:01

MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen TIR'ın yakıt deposundan ele geçirilen 2 milyon captagon hapla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen TIR'ın yakıt deposundan ele geçirilen 2 milyon captagon hapla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, önceki gün Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren TIR'ı tespit etti. Ö.K. yönetimindeki TIR, merkez Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Black ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunun içindeki gizli bölmede 2 milyon tane captagon hap ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda Ö.K.'nın uyuşturucu madde sevkiyatında beraber çalıştığı tespit edilen B.K., M.A.A.K. ve N.H. gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU TEBRİK ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir TIR'da yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen, 310 kilo (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Narkotik, Türkiye, Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hapın şüphelileri adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hapın şüphelileri adliyede - Son Dakika
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