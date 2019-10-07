Son Dakika Haberleri: Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlı tutuklandı

Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlı tutuklandı

14 dakika önce

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan zanlı tutuklandı.

Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlı tutuklandı, System.String[]

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiği anımsatıldı.


Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz sonucu şüpheli N.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Daha sonra Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada, yakalama kararının ardından şüpheli N.K'nin çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında site sakini N.K'nin 5 yaşındaki Suriye uyruklu ve Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.


Tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan N.K. hakkında çıkarıldığı Mersin Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verilmiş, bu karara Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.

Başsavcı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:16 Kaynak: AA
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