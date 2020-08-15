Mersin'de Suriyeli çocuğu kaçırıp ailesinden fidye istedikleri iddiasıyla iki zanlı tutuklandı. - Son Dakika

Otomobilde ağlarken bulunan H.A. ailesine teslim edildi. Araçta pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırsal kesimdeki Akdam Mahallesi'nde aracın önünü kesen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu L.S. ve M.G'yi yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yakaladı.

Zanlıların, çocuğa karşılık 250 bin lira fidye istediği baba A.A, polise giderek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evinin önünde ablasıyla oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu H.A, otomobille yanına gelen kişilerce kaçırıldı.

Mersin 'de sokakta oynayan Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:25

Kaynak: AA

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