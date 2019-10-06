Son Dakika Haberleri: Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası
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Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası

29 dakika önce

Mersin'de darbedilen Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı çocuğun ailesiyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası, System.String[]

Mersin'de darbedilen Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı çocuğun ailesiyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerince, Mersin'in Mezitli ilçesindeki sitede oyun oynayan çocukların tartışmasına dahil olan site sakini N.K'nin, Ürdün vatandaşı çocuğu tokatlaması sonrası ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Göç İdaresi yetkilileri mağdur aileye gerekli desteğin yapıldığını kaydetti.

Söz konusu iddialarda, darp görüntülerine rağmen çocuğun ailesiyle sınır dışı edileceği öne sürülmüştü.

Mersin, Suriye, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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