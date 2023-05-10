Fidye için Suriyeli çocuğu kaçıran ve boğarak öldüren kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum - Son Dakika
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Fidye için Suriyeli çocuğu kaçıran ve boğarak öldüren kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum

10.05.2023 18:47

Mersin'de, Suriyeli Khaled Hayanıketb'i kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz'ün ifadesine ulaşıldı. Cingöz'ün Hayanıketb'in önce iple ellerini ve ayaklarını bağladığını ardından da boğazını ve ağzını bağladıktan sonra fenalaştığını bunun üzerine kaçtığını söyledi. Cingöz, "Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin'de görev yaptığı sitedeki Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin euro fidye isteyen kapıcı Hüseyin Cingöz, istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldürdü. Ekiplerin araştırması sonucu yakayı ele veren kapıcı, bugün tutuklandı. Katil zanlısı Cingöz'ün ifadesi ortaya çıktı.

Fidye için Suriyeli çocuğu kaçırıp boğan kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum

"ÇOCUK FENALAŞINCA KORKUP KAÇTIM"

Cingöz, ifadesinde, "5 Mayıs'ta para vererek ikametin bodrum katına indirip bağladım ve fotoğraflarını çektim. Daha sonra Khaled'i serbest bıraktım. Resimler telefonda kayıtlı durdu. Akabinde 8 Mayıs'ta öğlen saat 14.00 sıralarında tekrar gördüm. Aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Bu nedenle Khaled'i tekrar ikametin bodrum katına götürdüm. Bodrum katında bulunan ip ile ellerini, ayaklarını ve vücudunu ip ile bağladım. Ayrıca boğazını da bağlayıp ağzını bağladım ve Khaled'in resimlerini çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup sitenin girişine kaçtım. 10-15 dakika sonra çocuğun durumuna bakmak için geldiğimde ölmüştü. Bende boğazındaki ipi çözüp elleri ve ayakları bağlı olacak şekilde poşete koydum. Poşet bodrumda bulunmaktaydı. Daha sonra poşeti de bir çuvala koydum" dedi.

Fidye için Suriyeli çocuğu kaçırıp boğan kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum

"ÜZERİME ATILAN SUÇLAMAYI ANLATTIĞIM KADARIYLA KABUL EDİYORUM"

Saat 16.00 sıralarında çektiği fotoğrafları sevgili ayarlamak için indirdiği uygulama üzerinden ailesine gönderdiğini belirten Cingöz, "Ailesinden 200 bin euro, 200 bin dolar ve 400 bin TL fidye istedim. Ben gönderdikten yaklaşık 1 saat sonra Khaled'in babaannesi olarak bildiğim şahıs yanıma geldi. Bana Khaled'i sordu ancak ben Arapça bilmediğim için anlaşamadım. Benim telefonumdan torunu olan Muhammed'i aradı. Muhammed bana amcasının oğlunu kaçırdıklarını ve büyük miktarda fidye istediklerini, polise gideceklerini söyledi bende 'gidin' diyerek telefonu kapattım. Daha sonra hep sitedeydim. Hiçbir yere gitmedim. Khaled'i arayan polislerle birlikte kamera görüntülerine bakıyordum. Ben çuvala koyduğum cesedi henüz ne yapacağıma karar vermemiştim. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum" diye ifade verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Derin Düşünce: neymiş suriyeliler cani suriyeliler katil yaftasını yapıştıranlar şunu vicdanınıza sorun. bir kişiyi suçlarken bütünlüğü yargılayamazsınız. her milletin iyiside var kötüsüde var Cevap Yaz 253 18 Yayından Kaldır
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Bodrum, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fidye için Suriyeli çocuğu kaçıran ve boğarak öldüren kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum - Son Dakika


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