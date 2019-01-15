Mersin'de Suriyeli Çocuğun Öldürülmesi Davası

Mersin
'in Erdemli
ilçesinde Suriyeli çocuğu 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.
Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican K. (19) ile maktul 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp
Kurumundan istenen raporların beklendiğini, mahkemeye sunulan HTS kayıtlarının da dava dosyasına işlendiğini aktardı.
Savunması için söz verilen sanık Alican K, söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.
Derviş ailesinin avukatı Zahide Yıldıztekin ise mahkemeye sunulması beklenen belge ve raporların ardından savunma yapacaklarına işaret ederek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
İddia makamı da eksik dosyaların tamamlanması sürecinde sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, olaydan kısa süre önce bölgede diyaloğa girdiği Senegalli seyyar saat satıcısının bulunarak tanık olarak dinlenmesine, ilk duruşmada dinlenen tanıkların yeniden mahkemeye çıkarak ifade vermesine ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporların beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Olay
Mersin'in Erdemli ilçesinde 19 Eylül
2017'de Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, bıçak darbeleriyle öldürülmüş bulunmuştu. Polis
ekiplerinin 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu zanlı Alican K. gözaltına alınmıştı.
Öldürülen çocuğun plajlarda su ve mendil satarak ailesinin geçimini sağladığı öğrenilmişti.
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşmasında ise sanık Alican K. olayı kabul ettiğini belirterek, cinayeti kullandığı alkol ve uyuşturucunun etkisiyle işlediğini öne sürmüştü.