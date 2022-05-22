Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu - Son Dakika
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Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu

22.05.2022 18:46
Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriyeli için arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriyeli için arama çalışması başlatıldı.

Suriye uyruklu İzzet Hamo, Menderes Mahallesi sınırlarındaki denize girdikten sonra gözden kayboldu.

Hamo'nun yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Mersin Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp genci bulmak için arama çalışması başlattı.

Dalga boyunun zaman zaman yükseldiği denizde yapılan aramalara, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu
Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu
Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu

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Kaynak: AA

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