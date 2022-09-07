Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde Sesim Sarpkaya Lisesi önünde meydana geldi. Kavisli yolda ilerlerken T.A.K.'nin (39) kontrolünü yitirdiği 33 PJG 52 plakalı otomobil, okul duvarına çarptı. Kazada, sürücü T.A.K. ile yanındaki T.A. (58) ve E.A. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

82 Evler Mahallesi, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil, okul duvarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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