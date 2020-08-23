Mersin'de suşi yapma eğitimi verildi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Türk ve dünya mutfağı yemeklerinin yapımına yönelik açılan Mezitli Belediyesi TİRAT Mutfak Atölyesi'nde katılımcılara, Uzak Doğu mutfağının dünyaca tanınan yemeği suşi yapma eğitimi verildi.

Amfi tiyatroda kurulan mutfak atölyesinde, 6 kursiyer suşi yapımını öğrenmek üzere aşçı kıyafeti giydi.

Şef Müslüm Aktaş ile tezgah başına geçen katılımcılar, malzemelere ve yapım sürecine dair bilgi alarak suşi yaptı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, kursiyerler yaptıkları suşileri birbirlerine ikram etti.

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi.

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