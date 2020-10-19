Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği - Son Dakika

Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği

19.10.2020 11:22
Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ilk kez uygulanan proje ile süt üreticilerine ryegrass olarak adlandırılan kaba yem tohumu desteği verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ilk kez uygulanan proje ile süt üreticilerine ryegrass olarak adlandırılan kaba yem tohumu desteği verdi.

Proje kapsamında, Tarsus Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği üyesi olan 65 üreticiye yüzde 50 üretici katkılı toplam 4 ton kaba yem tohumu desteği verildi. Böylece, yem bitkisi yetiştiriciliğine uygun ama kullanılmayan 800 dönümlük alanın da tarıma kazandırılması sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bahçesinde projeye dahil olan çiftçilere kaba yem bitkisi 'ryegrass'in dağıtımları yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kaba Yem Dağıtım Projesi'nin birçok getirisi bulunuyor. Proje ile üreticiyi kaba yem üretimine teşvik etmek, hayvanlarını sağlıklı ve doğal bir otla beslemek, bunun karşılığında az maliyetlerle kaliteli et ve süt üretimi sağlanması hedefliyor. Buğdaygil yem bitkisi olan tek yıllık ryegrass, kuru arazide 3, sulu arazide ise 6 biçim imkanı veriyor.

Yem dağıtım töreninde konuşan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, "Tarım kökenli bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olmamız önemli bir şans. Bölge tarımına ve hayvancılığına pozitif ayrımcılık yapmaktayız. Üreticilerimizin bu zor günlerinde Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız. Tarımın her türlüsüne destek veriyoruz. Ülkemizde çok ciddi olarak kaba yem açığı bulunmakta ve üreticilerimizin en önemli üretim maliyetinin başında yem girdisi gelmektedir. Bu noktada Mersin'de ilk kez uygulanan proje kapsamında Tarsus'ta yüzde 50 üretici katkılı ryegrass yem tohumu dağıtımı yapmaktayız. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerimize, üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç ise "Başkanımız Vahap Seçer'in tarıma desteği artarak devam ediyor. Tarım ve hayvancılığı destekleyici benzer projelerimizi önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Hayvancılığımıza destek olacak bu projenin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tarsus Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar da Başkan Seçer'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Bu tohum, dönüme 4 kilo olacak şekilde ekiliyor. Ova bölgede yıl içinde 6 kez biçimi yapılan bu ürün, kırsalda kurak alanlarda ise 3 kez biçilebiliyor. Protein açısından zengin bir ürün. Biz birlik olarak geçtiğimiz yıl tohumu tedarik ettik. Durumu Sayın Başkan'a da ilettik, olumlu karşıladı ve bu projeyi hayata geçirdi. Yemin torbasının 110 TL olup, sütün litre fiyatının aynı kaldığı şu günlerde bu proje üreticilerimize büyük destek oldu" şeklinde konuştu.

Pirömerli Mahallesinde yaşayan birlik üyesi üreticilerden Mehmet Dönmez de özellikle kırsalda yem üretimi konusunda yaşanan probleme çözüm olan ryegrass yem tohumunun kendilerine ciddi katkı sunduğunu ve fayda sağladığını söyledi.

Ulaş Mahallesinden Hasan Atıcı da geçtiğimiz yıl ilk kez ektikleri ryegrass yem tohumunu, bu yıl da Büyükşehir'in destekleriyle ekeceklerini ve hayvan üretiminde önemli katkı sağladığını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından projeye dahil olan üreticilere tohumlar teslim edildi. - MERSİN

Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği
Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi

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