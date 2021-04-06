Mersin'de tabancayla ateş edilen yolcu minibüsünün şoförü yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tabancayla ateş açılması sonucu hareket halindeki yolcu minibüsünün şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Erkan K'nin kullandığı yolcu minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce tabancayla 4 el ateş açıldı.
Mermilerden ikisinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Erkan K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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