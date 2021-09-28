Mersin'de tadilata alınan dinlenme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Mersin'de tadilata alınan dinlenme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'in Mut ilçesinde, tadilat yapılan bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde, tadilat yapılan bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapıntı Mahallesi'nde tadilatta olan dinlenme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, tesisin restoran kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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