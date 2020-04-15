Mersin'de tahliyeler başladı - Son Dakika

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle Mersin'de tahliyeler başladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 7 gün süren görüşmelerin ardından kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü giren yeni infaz düzenlemesinin hemen ardından tahliyeler başladı. Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Mersin'de de çok sayıda kişinin tahliye olacağı öğrenildi.



Sabah saatlerinde Mersin Ceza İnfaz Kurumuna çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Dubalarla kapatılan yollara hiçbir araç ve hükümlü yakını bırakılmadı. Korona virüs salgını dolayısıyla hükümlüler halk otobüsleriyle tahliye edildi. Hükümlülerinin hepsinin maskeli olduğu ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüste oldukları görüldü. Otobüslerden basın mensuplarını gören hükümlüler el salladı. Bazı hükümlüler ise pencereden başlarını çıkartıp, objektiflere poz verdi.



Sabah saatlerinde başlayan tahliyelerin, akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. - MERSİN