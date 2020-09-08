Mersin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde virajı alamayarak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Eker yönetimindeki 33 NJG 91 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Eker, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:09 - Kaynak: AA
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