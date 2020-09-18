Kaza, Erdemli'ye bağlı Tömük Mahallesi yakınlarında D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne giden S.H.H'nin kullandığı 33 MA 8779 plakalı cip, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.S.G.'nin kullandığı 33 T 1522 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksi, yol kenarındaki kanala düştü. Kazada, araç sürücüleri ile cipte bulunan G.H. ve F.H. yaralandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ciple çarpışan taksi, kanala düştü. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de taksi ile cip çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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