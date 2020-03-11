Mersin'de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Mersin'de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

MERSİN'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi ve dolmuşlarda bakteri ve haşerelere karşı ilaçlama başlattı.

Mersin'de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

MERSİN'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi ve dolmuşlarda bakteri ve haşerelere karşı ilaçlama başlattı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası, yolcu taşımacılığı yapan bin taksi ile minibüslerde virüs, bakteri, mikrop, ozon ve haşerelere karşı biyosidal ürünle ilaçlama başlatıldığını bildirdi. İlaçlama ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Veysel Sarı, "Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanımızın girip çıktığı hizmet binamızdan başlattık. Bu dezenfeksiyon işlemi ayrıca Mersin'deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde istenmeyen tüm kokulara karşı da uygulanacak ve bu sayede Mersinliler çok sağlıklı bir ortamda seyahat edecektir" dedi.Başkan Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasının, bu uygulamayı başlatan ilk Oda olduğuna da dikkat çekti.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:51 Kaynak: DHA
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