Mersin'de taksi ve dolmuşlarda ilaçlama yapıldı - Son Dakika

Mersin'de, taksi ve dolmuşlarda yeni tip koronavirüs salgınına karşı bakteri ve haşereleri önlemek amacıyla ilaçlama çalışması başlatıldı.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada binlerce insanın ölümüne neden olduğunu belirtti.

Salgının sağlıksız ortamlardan beslendiğini aktaran Sarı, kentte yolcu taşımacılığı yapan bin taksi ile dolmuşlarda virüs, bakteri ve mikroplara karşı ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Sarı, oda binasının da dezenfekte edildiğini kaydetti.