Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar - Son Dakika
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Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar

10.06.2022 12:54

Mersin'de taksiciler, son 1 hafta içinde akaryakıta gelen zamlara protesto etti. Kent meydanında kontak kapatan taksicilerin, "direne direne kazanacağız" sloganı atması dikkat çekti.

Mersin'de dün akşam saatlerine doğru Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Pozcu kesiminde yaya ve araç trafiğinin son derece yoğun olduğu Forum kavşağına bir anda giren yaklaşık 20 taksi, kontak kapattı. Araçlarından inen ve akaryakıta gelen zamlara isyan eden taksiciler "Mazota indirim", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Eylem yapan taksiciler, 30 TL'ye dayanan benzin ve motorin fiyatlarına isyan ederek artık dayanacak güçlerinin olmadığını ifade ettiler. Eylem nedeniyle bir süre kilitlenen kavşakta trafik polisleri eylemi sonlandırmak için yoğun çaba gösterdi. Kısa bir süre trafiğin kilitlenmesine neden olan taksici eylemi daha sonra olaysız sona erdi.

BENZİN FİYATLARI GEÇEN SENEYE GÖRE CEP YAKIYOR

Son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi cep yakar duruma geldi. Verilere göre, 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir otomobille gitmek 297 TL iken, 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL oldu. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 km'lik mesafe benzinli bir araç ile geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 TL ile kat edilirken bu yılın 1 Haziranı'nda rakam 923 TL'ye yükseldi.

GÜNCEL FİYATLAR

Son gelen zamlar sonrasında İstanbul'da benzinin litresi ortalama 26,24 TL, Ankara'da 26,33 TL, İzmir'de 26,36 TL oldu. İstanbul'da motorinin litresi ise ortalama 27,83 TL, Ankara'da 27,92 TL, İzmir'de 27,92 TL.

İSTANBUL

LPG fiyatı: 11.82 TL

Mazot fiyatı: 27,83 TL

Benzin fiyatı: 26,24 TL

ANKARA

LPG fiyatı: 11.85 TL

Benzin fiyatı: 26,33 TL

Motorin fiyatı: 27,92 TL

İZMİR

LPG fiyatı: 11.55 TL

Motorin fiyatı: 27,92 TL

Benzin fiyatı: 26,36 TL

Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
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SON DAKİKA: Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar - Son Dakika
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