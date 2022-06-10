Mersin'de Taksiciler Akaryakıta Peş Peşe Gelen Zamları Kontak Kapatarak Protesto Etti

Mersin'de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen zamları protesto etmek için kontak kapattı. Kent merkezinde araçlarını durduran taksiciler, korna ve sloganlarla zamlara tepki gösterdi.

Mersin'de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen fahiş zamlar nedeniyle kontak kapatma eylemi yaptı. Kent merkezinde 20'ye yakın ticari taksi, kontak kapatarak trafiği durdurdu. Taksiciler akaryakıt zamlarını korna çalarak ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla zamları protesto etti.

CHP MİLLETVEKİLLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen, taksicilerin eylemini sosyal medya hesaplarından duyurdu. CHP'li vekiller, eyleme ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Ali Mahir Başarır: "Mersin'de taksici esnaflarımız, akaryakıta gelen zamları protesto ediyor. Benzin ve motorin 30 liraya dayandı! Esnafların artık dayanacak gücü kalmadı!"

Alpay Antmen: "Akaryakıta ardı ardına gelen zamlar sonrası Mersinli taksiciler ayağa kalktı. Adaylığını açıklayan Tayyip Erdoğan'a da bu vesileyle söyleyelim: "Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!"