Jenatörde metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'de 3 noktada operasyon yapan narkotik polisleri, durdurup arama yaptığı bir ticari taksinin bagajında bulunan jeneratörün içine zulalanmış 1 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirdi. Bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler 100 gram metamfetamin, başka bir otobüste ise 4 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte 3 ayrı noktada operasyon yaptı. İlk operasyonda kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri yönünde istihbarat alınan 2 kişi takibe alındı. Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli merkez Toroslar ilçesinde ticari bir takside gözaltına alındı. Takside yapılan aramada ise bagajda jeneratör içerisinde zulalanmış 4 paket halinde 1 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdüğü bildirildi.İkinci operasyonda ise Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen bir otobüste bulanan yolcunun yanındaki poşetteki çerez paketinde 100 gram metamfetamin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheli daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin yaptığı 3'ncü operasyonda ise kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yolcu koltuğunun altındaki çantada 4 paket halinde 4 kilo 800 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.