Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor - Son Dakika

Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksileri korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında denetliyor, şoförleri de kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksileri korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında denetliyor, şoförleri de kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.


Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği denetimleri, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri" konusundaki 5823 sayılı genelge kapsamında yapıyor. Genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı, gerekse de bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığı yer alıyor. Bu risklerin giderilmesi amacıyla da ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde alınması gereken tedbirler madde madde sıralanıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri genelge uyarınca, ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada 1 kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip, dezenfekte edilmesi ve ticari taksi şoförlerini kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket ederek, aracın içinde mutlaka maske kullanmaları konusunda uyarıyor. Ekipler şoförleri, ticari taksilerde gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme veya 80 derecelik kolonya bulundurmaları gerektiğini hatırlatıyor. Ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda da müşteriyi bilgilendirmeleri gerektiğini anlatılıyor. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda veya durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar gibi yerlerin silinmesi ve dezenfekte edilmesi, araç içerisinin havalandırılmasının sağlanması konusunda da taksi şoförlerini bilgilendiren ekipler, kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyor.


Şoförlük yapan Ersin Beşirik, "Hem kendi sağlığımız, hem toplumumuzun sağlığı için bu kontrollerin sürekli yapılması faydalı olacaktır. Denetlemelerin olmasından memnunuz. Araçlarımız haftalık dezenfekte ediliyor. Bunun haricinde günlük olarak biz yolculuğa çıkıp geldikten sonra, kapı kollarını, yolcunun temas edebileceği yerleri dezenfektan ile temizliyoruz" dedi.


Şoför Cemil Gizli ise denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz her sabah arabalarımızı güzel bir şekilde temizliyor, müşterilerin dokundukları yerleri komple silip, süpürüyoruz. Maskesi olmayan yolcularımızı almıyoruz. Biz de yedek maskeler oluyor, müşterimizin maskesi yoksa veriyoruz. Eldivenlerimiz, kolonyamız var ve her şeyimiz tam. Sizlere de denetlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her müşteriden sonra yine tekrardan kendi temizliğimizi yapıyoruz. Her zaman güvencemiz ve müşterilerin güvencesi için arabalarımızı tertemizdir" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de taksiler korona virüse karşı denetleniyor - Son Dakika

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