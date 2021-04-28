Mersin'de "tam kapanma" öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi - Son Dakika

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın başlayacak "tam kapanma" öncesinde şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, terminale giren ve çıkan otobüslerde koltuk doluluk oranları ile maske kullanımını kontrol etti.

Alkol denetimi yaptıkları sürücülerin belgelerini inceleyen polis, yolcuların da Hayat Eve Sığar (HES) kodlarına baktı.

Vatandaşlara, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi uyarılarda bulunan polis, yarından itibaren yolculuklar için seyahat izin belgesi gerekeceğini hatırlattı.

Denetimlerde gazetecilere konuşan bir otobüs firmasının şoförü Halil İbrahim Çizmeç, "Buraya gelene kadar 4 ayrı denetime girdik. Denetimleri hem bizler hem de vatandaşlar için olumlu buluyoruz." dedi.

Yolculardan Aslıhan Ateş de kontrolleri yararlı bulduğunu belirterek, "Bu 17 günlük süreçte vatandaşların kesinlikle dışarıya çıkmaması gerekiyor. Bizi kurtarırsa bu 17 gün kurtaracak." diye konuştu.