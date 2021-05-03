Tam kapanmada sokak hayvanlarına 7 ton mama dağıtılacak - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına 7 ton mama dağıtılacak.

Büyükşehir Belediesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor.

Aylık ortalama 12 ton mamayı sokaktaki kedi ve köpeklere ulaştıran ekipler, yerel hayvan koruma görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam kapanmada yaklaşık 7 ton mama dağıtımı yapacak.

Bu kapsamında Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde araçlara yüklenen mamalar, 4 merkez ilçede belirlenen 28 besleme noktasına ekipler tarafından kaplara bırakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yılmaz, tam kapanma sürecinde düzenli olarak mama dağıtımı yapacaklarını belirtti.

Kentte yaklaşık 250 yerel hayvan koruma görevlisiyle iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreçte ekiplerimiz tarafından beslemelerde kullanacağımız mama miktarı 2 ton civarında. 5 ton civarındaysa yerel hayvan koruma görevlilerine dağıtacağız ve onlar da bizimle beraber sokakta yaşayan canlarımızı beslemeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

Hayvan besleme gönüllülerinden Nurşen Tülü de belediye tarafından kendisine ulaştırılan mamalarla Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi'ndeki kedi ve köpekleri beslediğini kaydetti.