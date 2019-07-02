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Mersin'de tarihi eser 'İncil' ele geçirildi

41 dakika önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 kuzu derisi üzerine ağaç üzerine çizilmiş, üzerinde kuş motifleri olan resim, 1 dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan, ortasında haç işareti olan İncil ile 1 etrafı kalıpla kapalı, üzeri parlak kırmızı...

Mersin'de tarihi eser 'İncil' ele geçirildi, System.String[]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 kuzu derisi üzerine ağaç üzerine çizilmiş, üzerinde kuş motifleri olan resim, 1 dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan, ortasında haç işareti olan İncil ile 1 etrafı kalıpla kapalı, üzeri parlak kırmızı taşlar ile süslü, insan figürü bulunan kitap ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 32 şahıs ile 14 faili meçhul olayın faali meçhul olayının faili tespit edilerek, yakalandı. Ayrıca ekipler 5 ruhsatsız silah ve 3 çalıntı cep telefonu yakalayarak, sahiplerine teslim etti.

Tece Seymenli Deniz Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların evine operasyon düzenleyen ekipler, aramada 2 kuzu derisi üzerine, biri beyaz renkte, biri koyu kahverengi ağaç üzerine çizilmiş üzerinde kuş motifleri olan resim, 1 dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan, ortasında haç işareti olan İncil, 1 etrafı kalıpla kapalı, üzeri parlak kırmızı taşlar ile süslü, insan figürü bulunan kitap ele geçirdi.

Esnafa sahte para verenlere yönelik de çalışma yapan ekipler, 10 farklı esnafa sahte para verdiklerini tespit ettiği H.E., S.M.K., M.D., M.K., E.Ç. ve M.B.G. isimli

şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına da göz açtırmayan ekipler, İ.S. isimli şahsın evinde yaptığı aramada satışa hazır vaziyette fişek tabir edilen uyuşturucu madde ve satışında elde edilen paralar ile birlikte yakaladı.

Viranşehir Mahallesi'nde kablo hırsızlarını da suçüstü yakalayan ekipler, kablolarla birlikte şahısları aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., M.K. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
Mersin, İncil, 3. Sayfa
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