Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirildi.

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kızkalesi'nde bir araçta tarihi eser taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobili takibe alan ekipler, Merkez Mahallesi'nde durdurup arama yaptıkları araçta, çeşitli ebatlarda 365 tarihi sikke, 28 yüzük, 2 küpe, 2 mühür, 2 küçük heykel, değişik şekillerde 5 obje ele geçirdi.

Araçta bulunan M.B., M.A. ve D.S. ekiplerce gözaltına alındı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:05 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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