Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

52 dakika önce

Mersin'de jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Mersin'de jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman'dan gelen 2 şüphelinin araç ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada, Roma dönemine ait 115 tarihi değeri olan sikke ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Roma, Jandarma, Mersin, Güncel
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