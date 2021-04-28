Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi

28.04.2021 10:35
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça ele geçirildi.

Eser, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi - Son Dakika


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