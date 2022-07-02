Son dakika: MERSİN'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika: MERSİN'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

02.07.2022 09:57

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 253 obje ele geçirildi.

MERSİN'de bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 253 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, O.K.'nin tarihi eser bulundurduğunu ve bu eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Elde edilen bilgilerle şüphelinin evine yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 253 obje bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Son Dakika | GAZİANTEP'TE TARİHİ ESER OPERASYONU Son Dakika | GAZİANTEP'TE TARİHİ ESER OPERASYONU Mersin'de 253 adet tarihi eser ele geçirildi Mersin'de 253 adet tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: MERSİN'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: MERSİN'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika
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