İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, O.K.'nin tarihi eser bulundurduğunu ve bu eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Elde edilen bilgilerle şüphelinin evine yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 253 obje bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: MERSİN'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika

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