Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda 50 tane tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir şahsın tarihi eser satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen şahsı yakalayan ekipler, yaptığı üst aramasında 50 tane tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.H. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - MERSİN