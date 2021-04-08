Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Takibe alınan şüphelilerin aracında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçede 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Mersin 'in merkez Toroslar ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi - Son Dakika

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