Mersin'de tarihi eser olduğu değerlendirilen halı ve kitap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de tarihi eser olduğu değerlendirilen halı ve kitap ele geçirildi

13.05.2022 10:42
Mersin'de tarihi eser olduğu değerlendirilen halı ve kitap ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halı ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halı ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Şüpheli H.K'nin aracını durduran ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren halı ile para sayma makinesi buldu.

Polis, yabancı uyruklu S.E.H'nin adresine düzenlediği operasyonda da İbranice ifadeleri bulunan el yazması deri kitap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı Mersin'de boynuna ip dolanan çocuk ağır yaralandı Mersin'de boynuna ip dolanan çocuk ağır yaralandı

Kaçakçılık, Tarsus, Mersin, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de tarihi eser olduğu değerlendirilen halı ve kitap ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
21:17 Yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu: Olayı fark eden kuyumcu dolandırıcıya göz açtırmadı
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de tarihi eser olduğu değerlendirilen halı ve kitap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement