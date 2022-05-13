Mersin'de tarihi eser olduğu değerlendirilen halı ve kitap ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halı ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Şüpheli H.K'nin aracını durduran ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren halı ile para sayma makinesi buldu.

Polis, yabancı uyruklu S.E.H'nin adresine düzenlediği operasyonda da İbranice ifadeleri bulunan el yazması deri kitap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.