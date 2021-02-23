Mersin'de tarihi eser operasyonları - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonları

Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ile tarihi eser satmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ile tarihi eser satmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dayıcık Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca Arıkuyusu Mahallesi'nde 1 kişinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmak istediği ihbarı üzerine şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada 9 tarihi eser ile 1 dedektör ele geçirildi.

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