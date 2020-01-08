Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan 2 şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tablo, heykel, sikke ve el yazması Kur'anı Kerim bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Alınan izinler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.


Evde yapılan aramada Anadolu kültürüne ait olmayan 2 tablo, 1 deri üzerine el yazması kitap, 10 Roma dönemine ait gümüş sikke, 1 heykel, 3 sırlanmış kap, 3 insan ve hayvan figürlü obje ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi
Herkesi etkileyen şiddetli yağışta o eğlenmeyi seçti! Yurdum insanı Mersin'de böyle görüntülendi Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
16:04 2020'de dünyanın en güçlü pasaportu 191 ülkeyle Japonya'nın oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika Haber
16:04 Su kanalı açarken kalp krizi geçiren emekli bankacı hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
16:00 Bakan Dönmez: "TürkAkım stratejik bir projedir" - Son Dakika Haber
16:00 İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. - Son Dakika Haber
15:58 CHP Merkez İlçe Teşkilatından Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika Haber
15:57 Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var - Son Dakika Haber
15:15 Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 16:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]