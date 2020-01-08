Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

MERSİN'de elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi'nde 2 kişinin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan tablo, heykel, sikke ve el yazması kitap olduğu, satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Anadolu kültürüne ait olmayan 2 tablo, deri üzerine el yazması kitap, Roma dönemine ait 10 gümüş sikke, 1 heykel, 3 sırlanmış kap, insan ve hayvan figürlü 3 obje ele geçirildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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