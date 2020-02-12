Mersin'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tarihi eser operasyonu, System.String[]

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şahsın elindeki tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıl öncesine ait kitabı bin 500 euroya satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.


Şüpheliyi takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde bulunan iş yerine düzenlediği operasyonda, 4 kişiyi, tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı. Kahverengi kadife beze sarılı, üzerinde insan ve hayvan figürü bulunan metal kaplı, yeşil renkli 34x22x5 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 14 kilo ağırlığındaki kitaba ise el konuldu.


Ele geçirilen kitabın incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtilirken, haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi
Türkiye ve KKTC'den "Hayalet Şehir" Kapalı Maraş için tarihi adım Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:11:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]