Mersin'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde 3 Suriyelinin tarihi eser niteliği taşıyan mozaik panoyu satmak için müşteri aradığını tespit etti. Adreslerini belirledikleri şüphelileri yakalayan ekipler, helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan figürleri bulunan mozaik pano ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 3 zanlı, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen mozaik pano, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Son Dakika

Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı

Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek

Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı

Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı