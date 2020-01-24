Mersin'de tarihi eser operasyonunda Hazreti İsa ve Meryem'i tasvir eden tablo bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tarihi eser operasyonunda Hazreti İsa ve Meryem'i tasvir eden tablo bulundu - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonunda Hazreti İsa ve Meryem'i tasvir eden tablo bulundu

6 saat önce

Mersin'de, jandarma ekiplerince bir kafede Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem'i tasvir eden tablo ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser operasyonunda Hazreti İsa ve Meryem'i tasvir eden tablo bulundu, System.String[]

Mersin'de, jandarma ekiplerince bir kafede Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem'i tasvir eden tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi değere sahip tablonun kentteki bir kafede tutulduğunu öğrenen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde ele geçirilen tablo, kontrol edilmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Müdürlüğün ön incelemesinde, Hazreti Meryem'in kucağında Hazreti İsa'nın tasvir edildiği tabloda kırmızı ve yeşil renklerin kullanıldığı, altın varaklı eserin 11-13. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

Eserin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabi ürünler arasında yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Mersin, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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