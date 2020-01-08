Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları İbranice kitapları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış kitabın da arasında yer aldığı toplam 5 kitap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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