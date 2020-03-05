Mersin'de tarihi eser operasyonunda "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tarihi eser operasyonunda 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de tarihi eser operasyonunda "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser operasyonunda

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak amacıyla müşteri aradığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan heykel, Silifke Müzesine teslim edildi.

Meryem Ana, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:32 Kaynak: AA
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