Mersin'de tarihi eser operasyonunda yüzük ve sikke ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 yüzük ve 27 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerinde tarihi eser bulundurduğu iddia edilen 2 şüphelinin Çiftlik ve Bağlar mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 yüzük, 27 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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