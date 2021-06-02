Mersin'de tarihi eser operasyonunda yüzük ve sikke ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 yüzük ve 27 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerinde tarihi eser bulundurduğu iddia edilen 2 şüphelinin Çiftlik ve Bağlar mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 yüzük, 27 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.