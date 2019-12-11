Mersin'de tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mersin'de tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı

7 saat önce

Mersin'de bir kişi, satmaya çalıştığı 27 tarihi eserle birlikte yakalandı.

Mersin'de tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Mersin'de bir kişi, satmaya çalıştığı 27 tarihi eserle birlikte yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Grek dönemine ait 6 yüzük, 1 madalyon ve 20 sikkeden oluşan toplam 27 parça tarihi eseri satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli, suçüstü yakalandı.


Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, tarihi eserlerin incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. - MERSİN

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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