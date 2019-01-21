Mersin'de Tarihi Evlerin Restorasyonu Çalışması Başladı

Mersin'de Akdeniz Belediyesince başlatılan 'Kiremithane Mahallesi Tarihi Evlerin Restorasyonu' projesinde ilk kazma vuruldu.

Mersin'de Akdeniz Belediyesince başlatılan 'Kiremithane Mahallesi Tarihi Evlerin Restorasyonu' projesinde ilk kazma vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muhittin Pamuk, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek proje hakkında bilgiler verdi.



Akdeniz Belediyesi'nin kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kiremithane Mahallesi'nde bulunan ve Mersin'in tarihi dokusunu yansıtan tescilli tarihi yapıların yenilenmesini kapsayan 'Kiremithane Mahallesi Turizm Merkezi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde ilk kazma vuruldu. Kentin en merkezi bölgesinde yer alan yerleşim yerinde başlayan yenileme çalışmaları tamamlandığında, Kiremithane Mahallesi'nin yüz yılı aşkın bir geçmişe tanıklık eden evleri, eski kimliğine ve tarihi dokusuna kavuşacak. Ayrıca bölgede sosyal, kültürel, tarihi ve turistik mekanlar oluşturulacak. Bu sayede Kiremithane Mahallesi, Mersin'in en çok turist ve ziyaretçi çeken cazibe merkezine dönüşecek.



Restorasyon projesi 9 ay içinde tamamlanacak



Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, yenileme projesi hakkında vatandaşları aydınlattı. Başkan Pamuk, yaptığı değerlendirmede, projenin 9 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak hazırladığımız 'Kiremithane Mahallesi Sokak Sağlıklaştırması ve Tarihi Evlerin Restorasyonu' projemizi şu anda fiilen başlatmış durumdayız. Mahallemizde toplam 52 tescilli ev var. İlk etapta 22 tescilli evin restorasyonu yapacağız, ikinci etapta da kalan evleri restore edeceğiz. Çalışmalarımız bittiğinde burayı bir turizme merkezine dönüştüreceğiz. Kiremithane Mahallemizi buraya gelen insanların, eski Mersin yaşantısını ve sokak kültürünü bizzat yaşayıp görebilecekleri cıvıl cıvıl bir hale getireceğiz" dedi.



"Turizm merkezine dönüşecek"



Çalışmalar tamamlandığında Kiremithane Mahallesi'nin bir turizm merkezi haline geleceğini kaydeden Pamuk, "Projemizin esas amacı, ana hedefi budur. Şu anda mahallemizde ilk kazmayı vurduk, restorasyon çalışmamız başladı. Proje kapsamındaki restorasyon çalışmamızda, mahalle sakinlerinden hiçbir katkı alınmadan, bütçesinin tamamı kamu tarafından karşılanıyor.



Hem Mersin'e hem de Kiremithane Mahallesi hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projenin başlatılması ve yürütülmesinde Valimiz Ali İhsan Su'nun maddi ve manevi anlamda çok büyük katkısı var. Valimize, mahallemiz halkı adına da şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek"



Pamuk, açıklamasının ardından Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen toplantıda, hem proje hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi hem de dile getirilen bazı talepleri dinleyip not ettirdi. Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen de yaptığı konuşmada, yenileme çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. - MERSİN

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