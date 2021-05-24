Mersin'de tarım alanında çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesindeki tarım arazisinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
İlçenin yüksek kesimlerindeki Çataloluk Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını önledi.
Kontrol altına alınan yangında, 2 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.???????
Kaynak: AA
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