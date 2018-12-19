Mersin'de Tarım Alanları Su Altında Kaldı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı seralar ve tarlalar su altında kaldı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı seralar ve tarlalar su altında kaldı.
İlçeye bağlı Bahşiş, Kulak ve Köselerli Mahallelerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından seralar ve tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, yağış nedeniyle hasat yapamadı.
Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yağışların durmasının ardından mahallelerde hasar tespiti yapacağı bildirildi.
Öte yandan, ilçedeki bazı derelerin debisi yükselirken sular yol seviyesine ulaştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:43 Kaynak: AA
MHP'den İhraçları İstenen Mersin Belediye Başkan Vekili ve 8 Meclis Üyesi İstifa Etti
93 Yıllık Çınar Mersin İdmanyurdu, Yaşamaya Çalışıyor
1 Milyon 900 Bin Euro Fiyatıyla Dünyanın En Pahalı Kalemi Tanıtıldı! İşte O Eser
Baraj Suları Çekildi, Peygamber Türbesi Gün Yüzüne Çıktı