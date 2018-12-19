Son Dakika Haberleri: Mersin'de Tarım Alanları Su Altında Kaldı

Mersin'de Tarım Alanları Su Altında Kaldı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı seralar ve tarlalar su altında kaldı.

Mersin'de Tarım Alanları Su Altında Kaldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı seralar ve tarlalar su altında kaldı.

İlçeye bağlı Bahşiş, Kulak ve Köselerli Mahallelerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından seralar ve tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, yağış nedeniyle hasat yapamadı.

Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yağışların durmasının ardından mahallelerde hasar tespiti yapacağı bildirildi.

Öte yandan, ilçedeki bazı derelerin debisi yükselirken sular yol seviyesine ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:43 Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel
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